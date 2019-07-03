Euro
6.34
Dolar
5.63
BIST 100
99,363.32
Altın
1,417.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ömer Ürer   | 03.07.2019
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı

Düzce

Kaynaşlı ilçesinde bulunan yayladaki tesislerde kampa giren sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Akşam idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse da antrenmanda yer aldı.

10 gün boyunca tesislerde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi

Benzer haberler

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı

Max Kruse'un ilk hedefi 4. yıldız

Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

Köylü kadın girişimcilerin hasat heyecanı

Köylü kadın girişimcilerin hasat heyecanı
Fenerbahçe'den '3 Temmuz' paylaşımı

Fenerbahçe'den '3 Temmuz' paylaşımı
Fenerbahçe'de futbolculara kuvvet testleri yapıldı

Fenerbahçe'de futbolculara kuvvet testleri yapıldı