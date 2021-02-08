Trabzonspor Malatya deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Malatya
Süper Lig'in 24. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı, 2-0 bordo-mavili ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
11. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.
21. dakikada Chebake'nin ceza alanına gönderdiği topa Tetteh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
32. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Tetteh'in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
İkinci yarı
49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas, düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 0-1.
54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.
67. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.
90+5. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Trabzonspor cephesi
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takım olarak çıkışta olduklarını söyledi.
Avcı, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Zeminin kötü olmasından yakınan Avcı, "Sadece burasıyla ilgili değil, Türkiye geneli yüzde 70/80 saha zeminleri oldukça kötü. Ligin marka ve değerini arttırmak için, oyuncu sakatlıklarını en aza indirmek için, saha zeminlerinin Türkiye genelinde daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Maça iyi çalışarak ve planlı bir şekilde çıktıklarını aktarah Avcı, şunları kaydetti:
"Oyun istediğimiz gibi geçti. Golden sonra bir ara oyunu kaybettik. Ancak o bölümde de bir tek Uğurcan'ın kurtardığı pozisyon var. Onun dışında çok tehlike yaşamadık. Geldiğim günden beri kenardan gelen ortalara çok çalışıyoruz. Son dakikada oyunu bitirirken attığımız gol, maçı net bir skorla kazanmamızı sağladı. İyi bir ivme yakaladık ve iyi bir aile ortamı var. Sayısı az ama kalitesi yüksek, verdiğimizi uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Onlara teşekkür ederim. Bu haftayı iyi değerlendirdik."
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