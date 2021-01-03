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Spor, Futbol

Rize'de beraberlik

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

Muhittin Sandıkçı   | 03.01.2021
Rize'de beraberlik Fotoğraf: Zekeriya Sarıhan / AA

Rize

Çaykur Rizespor, Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

4. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert ortasında, defans oyuncusundan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

6. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Soner Dikmen'in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

8. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ taraftan iki kişiyi çalımlayan Moruziuk'un ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, savunma topa ayak koydu. Skoda önünde kalan meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada sağ taraftan Moruziuk'un defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Skoda'nın caza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Nordfeldt, ayakları ile yatarak topu çelmeyi başardı.

32. dakikada sağdanSkoda'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte Tunay Torun şutunu çekerken, filelere gitmekte olan topu defansta Arda Kızıldağ kornere çeldi.

37. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Candeias'ın yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra ceza sahasına girer girmek sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Tunay Torun'un ara pasında ceza sahasına giren Skoda'nın bekletmeden vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada maçın hakemi Suat Arslanboğa, ceza sahası içerisinde Arda Kızıldağ'ın Skoda'ya müdahalesine penaltı kararı verdi. Arslanboğa, VAR incelemesinin ardından Samudio'nun öncesinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bu kararı iptal etti.

65. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Murat Yıldırım'ın sağdan ceza sahasına ortasında Motta, kafa ile topu altıpasa indirdi. Arka direkte Sefa Yılmaz'ın çevirdiği topa kaleci Gökhan Akkan'dan önce müdahale eden Soner Dikmen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 

80. dakikada Murat Yıldırım'ın ara pası sonrası ceza sahası sağ çaprazdan Soner Dikmen'in vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

85. dakikada Talbi'nin sektirdiği topu önünde bulan Candeias'ın yaklaşık 25 metre sürdükten sonra yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında Murat Yıldırım'ın şutunda ise Talbi çizgi üzerinden topu çıkardı.

90. dakikada sağdan Tunay Torun'un kullandığı kornerde, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Nordfeldt topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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