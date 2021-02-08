Euro
8.52
Dolar
7.08
BIST 100
1,534.91
Altın
1,837.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulunda Oğulcan Çağlayan duruşması yapıldı

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın eski takımı Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilafla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından alınan karara itirazı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulundaki duruşmada görüşüldü.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 08.02.2021
TFF Tahkim Kurulunda Oğulcan Çağlayan duruşması yapıldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, duruşma bugün video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Duruşmaya Galatasaray ve Çaykur Rizespor kulüplerinin yanı sıra, sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri katıldı.

Açıklamada, "Yapılan müzakere neticesinde, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğüne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da yaklaşık 6 hafta sonra alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden açıldı
Türkiye'de 8 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da kalabalık yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 474 bin 939'a çıktı
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulunda Oğulcan Çağlayan duruşması yapıldı

TFF Tahkim Kurulunda Oğulcan Çağlayan duruşması yapıldı

Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Marcelo Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki

Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki
'Sadece alınması gereken yerde alınan önemli bir galibiyet'

'Sadece alınması gereken yerde alınan önemli bir galibiyet'