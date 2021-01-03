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Spor, Futbol

Beşiktaş liderlik hasretini Kayseri'de sonlandırdı

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş, puanını 31'e çıkararak liderliğe yükseldi.

Ercan Doğan   | 03.01.2021
Beşiktaş liderlik hasretini Kayseri'de sonlandırdı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı oyuncu Larin (sağda) rakibi Kanga (solda) ile mücadele etti. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )


Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Maçın ilk yarısında bir penaltı kazanan ama bunu Bernard Mensah ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bir kez daha bulduğu bu şansı Georges-Kevin N'Koudou ile iyi değerlendirdi ve 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Ajdin Hasic ile bir gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde 10. galibiyetini alan ve 31 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, liderliğe yükseldi.

81 hafta sonra liderliğe yükseldi

Beşiktaş, 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 19 Ağustos 2018'de 3-1 yenerek zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 81 hafta sonra bir kez daha bunu gerçekleştirdi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Kalesini gole kapadı

Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise başarılı defansıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, ligde gol yememe serisini de 4 maça çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

Hasic'in ilk gol sevinci

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı.

Bu sezon 5 lig maçında süre alan Hasic, 90+7. dakikada fileleri havalandırdı.

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