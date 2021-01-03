Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 03.01.2021
Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti

Ankara

Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Leicester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip, 55. dakikada James Maddison, 72. dakikada Youri Tielemans'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın tek golünü, 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Söyüncü, 79. dakikada Maddison'ın yerine oyuna dahil olarak uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuştu.

Puanını 32'ye çıkaran Leicester City, 3. sıraya yerleşirken, 19 puanlı Newcastle United 15. sırada kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bine yaklaştı
Suudi Arabistan, Kovid-19 dolayısıyla kapattığı tüm sınır kapılarını yeniden açtı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır

Benzer haberler

Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti

Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti

Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

Manchester City İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta Newscaste United'ı 2-0 mağlup etti

Manchester City İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta Newscaste United'ı 2-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'de 7 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 7 koronavirüs vakası tespit edildi