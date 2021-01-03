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Manchester City, Chelsea karşısında farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 03.01.2021
Manchester City, Chelsea karşısında farklı kazandı

Ankara

Ligin 17. haftasında, kadrodaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Manchester City, zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 18. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 21. dakikada Phil Foden ve 34. dakikada Kevin De Bruyne'ün golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 90+2. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla umutlanmasına rağmen başka gol üretemedi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu skorun ardından 29 puanla 5'inci sıraya yükselirken, Chelsea ise 26 puanla 8. sıraya kadar geriledi.

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