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Spor, Futbol

Trabzonspor kupada kazandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

Selçuk Kılıç   | 16.01.2020
Trabzonspor kupada kazandı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

22. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazında orta şut karışımı vuruşunda, altı pas içinde kaleci Tolgahan Acar'ın yanındaki Sörloth'un müdahale edemediği top filelerle buluştu: 1-0.

80. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayının yakınında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelere gitti: 2-0.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.







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