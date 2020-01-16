Trabzonspor kupada kazandı

Trabzon
22. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazında orta şut karışımı vuruşunda, altı pas içinde kaleci Tolgahan Acar'ın yanındaki Sörloth'un müdahale edemediği top filelerle buluştu: 1-0.
80. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayının yakınında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelere gitti: 2-0.
Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.