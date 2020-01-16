Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu ilk maçları tamamlandı

İstanbul
Kupada rövanş karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:
Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 3-2
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1
Antalyaspor-Göztepe: 4-3
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 2-0
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