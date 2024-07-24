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Spor, Futbol

Galatasaray, Jelert için Kopenhag ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Kulübü, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sağ bek Elias Jelert'in transferi için anlaşmaya vardı.

Emrah Oktay  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Galatasaray, Jelert için Kopenhag ile anlaşmaya vardı

Linz

Kopenhag Kulübü, resmi internet sitesinden sarı-kırmızılıların Jelert için yaptığı teklifi kabul ettiklerini açıkladı.

Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplamda 97 resmi maça çıktı.

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