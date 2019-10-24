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Spor, Futbol

Trabzonspor Krasnodar'a evinde kaybetti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında evinde oynadığı maçta Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.

Gültekin Yetgin   | 24.10.2019
Trabzonspor Krasnodar'a evinde kaybetti Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzonspor - Krasnodar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar karşılaştı. Bir pozisyonun ardından Krasnodar'lı futbolcu Olsson (sağda) hakeme itirazda bulundu. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında evinde oynadığı maçta Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.

İlk yarı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor-Krasnodar maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

1. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kalecide kaldı.

22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.

26. dakikada Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Krasnodar 1-0 öne geçti. Olsson'un ara pasında ceza sahasının sağından Petrov'un içeri çıkardığı topu Berg, Pereira'nın çizgi üzerinde müdahalesine rağmen iki hamlede ağlara gönderdi: 0-1.

59. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı. 

61. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası önü sol çaprazından attığı şutta, top savunmaya çarparak üstten dışarıya gitti. 

65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sosa'nın altı pas çizgisinin sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı. 

68. dakikada Manuel Fernandes'in ceza sahası önünden attığı ara pasta ceza sahasında topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

70. dakikada Kambalov'un uzaktan vurduğu şutta, top az farkla üsten auta çıktı. 

87. dakikada Avdijaj'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahası önünden Ari'nin ara pasında topla buluşan Vilhena, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

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