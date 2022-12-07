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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Crystal Palace berabere kaldı

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Emrah Oktay   | 07.12.2022
Trabzonspor ile Crystal Palace berabere kaldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

Antalya

Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series kapsamında yapılan maça bordo-mavili ekip; Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Jean-Philippe Gbamin, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Umut Bozok 11'iyle başladı.

Trabzonspor'da Muhammed Taha Tepe, Bruno Peres, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Taha Altıkardeş, Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım da süre aldı.

Müsabakanın 2. dakikasında Trabzonspor, Trezeguet'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, 7. dakikada Odsonne Edouard'ın golüyle beraberliği yakaladı. Karadeniz temsilcisi, 23. dakikada Umut Bozok'un golüyle yeniden üstünlüğü sağladı ve devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine gitti. Crystal Palace, 63. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takımın tempolu mücadelesine rağmen skor değişmedi ve maç 2-2 sona erdi.

Karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da izledi.

Maç öncesi taraftarlar arasında dostluk görüntüleri

Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarı, dostluk görüntüleri verdi.

Müsabakayı tribünden az sayıda taraftar izledi. Crystal Palace takımının kamplarını takip eden İngiliz taraftar Andy Carey, Trabzonspor taraftarı Muhammet Yıldız ile forma değiştirdi.

İki taraftar, forma değişiminin ardından birbirine sarılarak başarı diledi.

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