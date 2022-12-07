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İspanyol basınına göre teknik direktör Luis Enrique, milli takımdan ayrılacak

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda penaltı atışlarıyla Fas'a elenen İspanya'da teknik direktör Luis Enrique'nin, milli takımda devam etmeyeceği iddia ediliyor.

Şenhan Bolelli   | 07.12.2022
İspanyol basınına göre teknik direktör Luis Enrique, milli takımdan ayrılacak

Madrid

İspanyol spor basını, Dünya Kupası'na erken veda eden İspanya'nın başarısızlığındaki tek sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu öne sürdü.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF), normal şartlarda Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Luis Enrique ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrılacağı yorumları yapıldı.

Cadenaser radyosu, RFEF kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Luis Enrique ile devam edilmeyeceği konusunda ortak bir görüş olsa da yerine kimin geleceği ve mevcut genç kadronun ve oyun stilinin korunup korunmayacağı konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu iddia etti.

Son olarak geçen sezon Athletic Bilbao'yu çalıştıran Marcelino Garcia Toral'ın isminin Luis Enrique'nin yerine milli takıma gelebilecek ilk aday olarak masada olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca, İspanya Milli Takımı'nı 2018 yılından bu yana çalıştıran Luis Enrique'nin yıllık 1,15 milyon avro maaş aldığı hatırlatıldı.

Diğer yandan, İspanya'nın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışlarında 3-0 yenilerek Fas'a elenmesi, İspanyol basınında büyük yankı buldu.

"Dünya Kupası bize büyük geldi" başlığını atan Marca gazetesi, "Luis Enrique'nin İspanya'sından son 16'larda fiyasko. Penaltı atışlarının ilk 3'ünü kaçıran İspanya, Fas'a elendi. Luis Enrique'nin geleceği havada." diye yazdı.

"Bitti" ifadesini başlığına çıkaran As gazetesi de İspanya'nın Fas karşısında çok az gol pozisyonu üretebildiğini, penaltılarda bile gol bulamadığını vurgulayarak, federasyonun Luis Enrique ile devam etme konusunda kararsız olduğunu iddia etti.

Mundo Deportivo, "Dünya Kupası'nda nakavt" manşetini kullanarak, "İspanya bir kez daha son 16'larda tosladı. Fas'ın iyi defansını aşma başarısını gösteremeyip, penaltılarda bir gol bile atamadı." ifadelerini öne çıkardı.

Yorumlarda genel olarak, İspanya'nın Fas karşısında maç boyunca topa daha fazla sahip olan ve daha fazla pas yapan takım olduğu ancak sonuca giden hiçbir oyun ortaya koyamadığı eleştirisi yapıldı.

Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan Fas'ın başarısını kutlayan İspanya'da yaşayan Faslıların meydanlardaki sevinç gösterileri de basında geniş yer aldı.

Kutlamalarda ciddi bir olayın çıkmadığı vurgulandı.

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