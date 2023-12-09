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Spor, Futbol

Trabzonspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Trabzonspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trabzon

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

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