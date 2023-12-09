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Hatayspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Hatayspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Mersin

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Hatay ekibi, rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa karşılaşmada forma giyemeyecek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel de soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

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