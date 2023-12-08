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Cristiano Ronaldo 1200. maçında 868. golünü attı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı.

Abdulkadir Karakaya  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Cristiano Ronaldo 1200. maçında 868. golünü attı

İstanbul

Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.

Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:

TAKIMMAÇGOL
Sporting Lizbon315
Manchester United346145
Real Madrid438450
Juventus134101
Al Nassr4639
Portekiz Milli Takımı205128
TOPLAM1200868
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