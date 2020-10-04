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Spor, Futbol

Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Duygu Avunduk   | 04.10.2020
Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu transfer etti

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Oyuncuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Bordo- mavili kulübün internet sitesinde ise "Trabzonspor'a hoş geldin Djaniny!" denildi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynadı.

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