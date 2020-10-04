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Spor

Uluslararası İzmir Maratonu başladı

Uluslararası İzmir Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında başladı.

Şafak Yel   | 04.10.2020
Uluslararası İzmir Maratonu başladı Fotoğraf: Şafak Yel/AA

İzmir

Kovid-19 salgını nedeniyle 300 kişinin katılabildiği maratonun startı, Lozan Meydanı'nda verildi.

Start, belirli zaman aralıklarıyla gruplar halinde verildi.

Katılımcılar, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında, 42 kilometre koşacak.

Maratonun uluslararası ödülleri, erkekler ve kadınlarda 10'ar bin dolar olarak belirlendi.

Maratondan yarım saat sonra startı verilen 10 kilometrelik koşuda ise 700 katılımcı, Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yarışacak.

Tüm katılımcılar, koronavirüs önlemleri çerçevesinde koşuya 3 gün kala kendilerini izolasyona aldı.

Tüm katılımcıların ateşleri ölçülürken, etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verildi.

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