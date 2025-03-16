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Sağlık, Ramazan 2025

Kronik hastalığı olanlara ramazanda "bilinçli ilaç kullanımı" uyarısı

Prof. Dr. Turan Set, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği ve epilepsi gibi birçok kronik hastalıkta ilaçların ihmal edilmeden kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Kronik hastalığı olanlara ramazanda "bilinçli ilaç kullanımı" uyarısı

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Set, AA muhabirine, ramazanda insanların günlük yaşamı, beslenme ve uyku düzeninin önemli derecede etkilendiğini söyledi.

Kronik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanan bireylerin, mutlaka doktorları tarafından değerlendirilerek oruç tutmaya uygun olup olmadığına karar verilmesi gerektiğini belirten Set, "Özellikle diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği ve epilepsi gibi bir çok kronik hastalıkta ilaçların ihmal edilmeden kullanılması hayati önem taşımaktadır. Eğer bu değerlendirmeler sonucunda kişinin oruç tutmaya uygun olduğuna karar verilirse, kullanımda olan ilaçları iftar ve sahura göre planlanabilir." diye konuştu.

Set, günde tek doz kullanılan ilaçların sahur ya da iftarda olacak şekilde kullanılabileceğini dile getirerek, "Günde 2 defa alınan ilaçlar sahur, iftar şeklinde ayarlanabilir. Tabi bunların yanında 3 veya daha fazla kullanımda olan ilaçlar oruç düzenine uymayabilir. Bu durumda yeni bir planlama gerekebilir. Hekimleri tarafından bu planlamalar yapılabilir." ifadesini kullandı.

"Sıvı alımına özellikle iftar ve sahur sürecinde dikkat etmeleri gerekir"

Kişinin kullandığı ilaçları kesinlikle aksatmaması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Set, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kronik hastalıklarda örneğin şeker hastalığı, tansiyon gibi çok ciddi hayati problemlerle karşı karşıya kalınabilir. İlaç kullanımının yanında özellikle kronik hastalığı olan bireylerin aynı zamanda sıvı elektrolit dengesini korunması için yeterli sıvı alımına özellikle iftar ve sahur sürecinde dikkat etmeleri gerekir. Aynı zamanda dengeli ve doğru beslenme bu süreçte önemlidir."

Set, sıvı alımında su tüketimin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kahve, çay ve benzeri diğer içecekler suyun yerini tutmaz. O nedenle günlük ortalama kişinin kilosuna göre tabii ki değişebilir. 2-3 litre arası su tüketimi önerilmektedir." dedi.

Ramazanda kronik hastaların bilinçli ilaç kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Set, şunları kaydetti:

"Kronik hastalığı olan bireyler ramazanda ilaç kullanımını ihmal etmemelidir. Aynı zamanda sıvı tüketimi, uyku düzeni ve dengeli beslenme de çok önemli. Bunun yanında bazı özel durumlarda ve hastalıkların iyileşme sürecinde oruçları ileriki bir dönemi ertelenebilir. Diğer taraftan tabii ki eğer oruç tutmaları uygun değilse, sağlıklarını riske atacak bir problem teşkil edecekse hekimlerinin önerilerini mutlaka uymaları gerekir."

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