Trabzonspor Alanya'da kaybetti

Antalya
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Maçın
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada, kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topu ceza sahası içerisinde iyi takip eden Oğuz Aydın'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0
10. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
29. dakikada Trabzonspor'un merkezden gelişen atağında Meunier'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Bardhi'nin yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kullandığı kale atışında topu savunma oyuncusu Denswil'e attı. Pozisyonu iyi sezen Oğuz Aydın araya girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
45+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in yerden çevirdiği ortada arka direkte topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
45+5. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Meunier'in ortasında, topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Berat Özdemir'in pasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
65. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
73. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais'in ortasında Hassan topa kayarak vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu önünde bulunan Efecan Karaca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi: 3-0
90+2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çevirdiği top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Topla arka direkte buluşan Eduardo'nun şutunda kaleye giden top Trabzonsporlu Denswil'den döndü.
90+6. dakikada Trabzonspor farkı ikiye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Bozok'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pepe'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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