Euro
9.05
Dolar
7.47
BIST 100
1,565.01
Altın
1,841.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor 3 puana 3 golle uzandı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

Hakan Burak Altunöz   | 19.01.2021
Trabzonspor 3 puana 3 golle uzandı Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonsporttifak Holding Konyaspor maçı, ev sahibi bordo-mavili ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada sol kanattan atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor'da Barış Yardımcı'nın ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

16. dakikada Ekuban’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme'nin gelişine vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin sağından dışarıya çıktı.

22. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı takip eden Nwakaeme, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

26. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedye ile sahadan ayrılan genç futbolcunun yerine Flavio oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
Sağlık Bakanı Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile 'Sputnik V' aşısını görüştü
Benfica'ya Kovid-19 şoku: 17 kişinin testi pozitif çıktı
AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefleniyor

Benzer haberler

Trabzonspor 3 puana 3 golle uzandı

Trabzonspor 3 puana 3 golle uzandı

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui taburcu edildi

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne PFDK'ye sevk edildi

Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi

Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi
Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti