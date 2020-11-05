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Spor, Futbol

TFF'den Medipol Başakşehir'e kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında ağırladığı Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir için kutlama mesajı yayımladı.

Berad Büyük   | 05.11.2020
TFF'den Medipol Başakşehir'e kutlama

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer açıklamada, "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir'i, İngiltere'nin Manchester United ekibi önünde kazandığı değerli galibiyetten dolayı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin morale ihtiyaç duyulan bir süreçten geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Ülke puanına katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet ve Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyor, ilerleyen maçlarda başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

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