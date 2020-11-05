Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 13. ayağında İspanya'da mücadele edecek.
Ankara
Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Valensiya kentinde yer alan ve 4 km uzunluğa sahip Ricardo Tormo pistinde düzenlenecek organizasyonun test antrenmanları yarın yapılacak.
Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, 7 Kasım Cumartesi günü sıralama turları için piste çıkacak. Yarış ise 25 Ekim Pazar günü (TSİ) 13.00'te start alacak.
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