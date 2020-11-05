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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in UEFA kazancı yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan ve grubundaki üçüncü maçında hem gol hem de galibiyetle tanışan Medipol Başakşehir'in bu sezonki UEFA geliri yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı.

Eyüp Karakuş   | 05.11.2020
Medipol Başakşehir'in UEFA kazancı yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu /AA

İstanbul

Turuncu-lacivertli ekip, devler ligine katılım hakkı olarak 15,25 milyon avro kazandı. Katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakarak 3 hisseye sahip olan Medipol Başakşehir, bu kalemden 3,3 milyon avroyu kasasına koydu.

Yayın havuzundan da Başakşehir'e yaklaşık 2,5 milyon avroluk bir pay düşecek.

Manchester United galibiyetiyle kazancını 2,7 milyon avro daha artıran turuncu-lacivertliler, toplamda 23,75 milyon avronun sahibi oldu.

Son iki sezondaki UEFA geliri yaklaşık 40 milyon avro

Medipol Başakşehir'in son 2 sezonda UEFA'dan kazandığı ödül, 40 milyon avroya yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan ancak Olympiakos’u geçemeyen turuncu-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Turuncu-lacivertli ekip; Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan lider olarak çıkma başarısı gösterdi. Son 32 turunda Sporting Lisbon'u saf dışı bırakan Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'a elenmekten kurtulamadı.

İstanbul ekibi, bu performansla yaklaşık 14 milyon avroluk para ödülünün sahibi oldu.

Böylece Medipol Başakşehir'in son iki sezondaki salt UEFA kazancı 40 milyon avro sınırına yaklaştı.

Son iki yılda ülke puanına en fazla katkı Başakşehir’den

Medipol Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla Türkiye'ye ülke puanı adına en fazla katkı sağlayan takım konumunda.

Geçtiğimiz sezon UEFA maçlarında 11 puan toplayan Başakşehir, Türk takımları içinde en fazla puan toplayan ve ülke puanına en çok katkı veren ekip oldu.

Başakşehir, içinde bulunduğumuz 2020-21 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımından ötürü bonus olarak 4 puan alırken, M.United galibiyetiyle puanını 6'ya çıkardı.

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