Euro
10.00
Dolar
8.46
BIST 100
1,179.23
Altın
1,917.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Medipol Başakşehir'in Manchester United galibiyeti İngiliz basınında geniş yer buldu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in Manchester United'ı 2-1 yenmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.

Bilal Acar   | 05.11.2020
Medipol Başakşehir'in Manchester United galibiyeti İngiliz basınında geniş yer buldu

Londra

The Telegraph gazetesi haberin başlığında Manchester United'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in "Defansın hataları affedilemez." ifadesine yer verdi.

Haberde, Medipol Başakşehir'in 35 yaşındaki oyuncusu Demba Ba'nın kendi sahasından yaptığı koşuyla golü attığına dikkat çekildi.

BBC Sport, "Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesiz takımı Başakşehir'e karşı utanç verici bir açılış golünü gördükten sonra can sıkıcı bir gece yaşadı." ifadelerini kullandı.

"Demba Ba, United'ın komik hatalarınının üzerine Başakşehir'in zaferini kurdu." başlığını kullanan Guardian gazetesinde, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer almasına rağmen Manchester United'a karşı önemli bir galibiyet elde ettiği değerlendirmesi yapıldı.

The Times, Manchester United'ın 10 Yaş Altı seviyesindeki altyapı oyuncularını dahi utandıracak hatalar yaparak maçı kaybettiğini yazdı.

Sky Sports'un, "Manchester United için unutulması gereken gece." başlığıyla verdiği haberde, Manchester United'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet alan ilk İngiliz takımı olduğu ve Medipol Başakşehir'in, Manchester United'ın tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisini (10 maç) sona erdirdiği bilgisi paylaşıldı.

Mirror gazetesi, "Manchester United'ın son yılların 'en kötü performansı' gösterdiği iddia ediliyor. Solskjaer, yine bir yenilginin ardından takımdaki geleceğini konuşmayı reddediyor. Kendisi bile savunmanın hatalarını 'affedilemez' buluyor." ifadelerine yer verdi.

BT Sport ise Medipol Başakşehir'in galibiyetine ilişkin yayımladığı haberde Solskjaer'in "İstanbul yenilgisi midemize bir yumruk." ifadesini başlığına taşıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi
Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor
Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı

Benzer haberler

Medipol Başakşehir'in Manchester United galibiyeti İngiliz basınında geniş yer buldu

Medipol Başakşehir'in Manchester United galibiyeti İngiliz basınında geniş yer buldu

Medipol Başakşehir'in UEFA kazancı yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı

TFF'den Medipol Başakşehir'e kutlama

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: Medipol Başakşehir maçına odaklandık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: Medipol Başakşehir maçına odaklandık
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
'Hedefimiz büyüdü'

'Hedefimiz büyüdü'