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Spor, Futbol

TFF'de Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), görev dağılımı yaptı.

Ercan Doğan   | 19.04.2022
TFF'de Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yaptı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Muhittin Boşat: Başkan vekili, 1. bölge sorumlusu

Murat Ilgaz: 3. bölge ve VAR sorumlusu

Orhan Erdemir: 2. bölge ve BAL sorumlusu

Erol Ersoy: 4. bölge sorumlusu

İsmet Arzuman: 5. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, plaj futbolu sorumlusu

Hikmet Öksüzoğlu: 6. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, futsal sorumlusu

İbrahim Çınar: 7. bölge ve kadın hakemler sorumlusu

Dursun Cumali Sucu: 8. bölge sorumlusu

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