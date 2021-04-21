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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen cezayı onadı.

Mutlu Demirtaştan   | 21.04.2021
TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasının kurul tarafından oy birliği ile onandığı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün aynı nedenle aldığı 100 bin lira para cezasının da onandığı bildirildi.

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