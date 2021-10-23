TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.
Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.