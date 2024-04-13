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Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı yendi

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Emrah Oktay  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
TÜMOSAN Konyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı yendi

İstanbul

İlk yarı 

5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç'ın dar açıya rağmen doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere tokatladı.

Maçın devre arasına yeşil-beyazlılar 1-0 önde girdi.

İkinci yarı

90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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