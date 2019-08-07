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Spor, Futbol

TFF Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Emre Doğan   | 07.08.2019
TFF Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray

Ankara

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Galatasaray - Akhisarspor

2018-2019 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçında Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Galatasraylı oyuncular attıkları bir gol sonrası sevinç yaşadı. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )

48. dakikada Bjarnason'un sol kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda kaleci Muslera ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

54. dakikada Mariano'nun sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir bölgede iyi yükselen Babel'in kötü vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

80. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Selçuk İnan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

82. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Belhanda'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi.

84. dakikada Kadir Keleş'in sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Vrsajevic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

90. dakikada Bjarnason'un son çizgiden ceza alanına çevirdiği topla buluşan Bertuğ Bayar'ın vuruşunda Nagatomo'ya çarpan top kornere çıktı.

Müsabakayı, Galatasaray 1-0 kazandı

Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı.

TFF Süper Kupa organizasyonunun 13'üncüsüne Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor'u Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızı takım, böylece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yaptı. Galatasaray, en son 2015'te 3 kupa birden kazanmıştı. 

Sarı-kırmızılı ekip, 9. kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı 6. kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. 

Galatasaray, ayrıca geçen yıl Konya'da penaltılarda yenildiği Akhisarspor'dan rövanşı da almış oldu. 

Kupayı Kasapoğlu ve Özdemir verdi

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'a birlikte verdi.

Kasapoğlu ve Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti. 

Cezalı olduğu için takımının başında sahaya çıkamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa töreninde yer aldı. 

Süper Kupa'yı 6. kez kazanan Galatasaray'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Maçın adamı Belhanda 

TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın tek golünü atan Galatasaraylı Belhanda seçildi. 

Belhanda'ya plaketini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu, Akhisarspor ve Galatasaray'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa finalinde karşılaşan Akhisarspor ve Galatasaray'ı kutladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, maçın güzel bir atmosferde oynandığını dile getirerek, "Hem Akhisarspor'u, hem de Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Centilmence, rekabet dolu bir maç izledik." dedi.

Tüm kulüplere yeni sezonda başarılar dileyen Kasapoğlu, "Galatasaray’ı kupayı kazanması vesilesiyle ayrıca tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Hayırlı, uğurlu olsun"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de maçtan sonra yaptığı açıklamada, güzel bir final izlediklerini söyledi.

TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ın şampiyon olduğunu belirten başkan Özdemir, "Güzel bir final maçı oldu. Galatasaray kazanarak şampiyon oldu. Geçen yıl Akhisarspor kazanmıştı. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki sonuçlarını da değerlendiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir Olimpiyakos’a 1-0 kaybetti ancak rövanşından ümitliyiz. Yarın akşamki maçlar Türkiye için çok daha önemli. Trabzon Prag'da, Evkur Yeni Malatyaspor Belgrad'da oynayacak. İnşallah deplasmandan iyi haberler alacağız. Takımlarımıza bu yolda başarılar diliyorum."

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