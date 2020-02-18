Euro
6.57
Dolar
6.07
BIST 100
119,682.00
Altın
1,587.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenliyor Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
logo
Spor, Futbol

TFF 1. Lig'de zirve rekabeti yüksek

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun büyük bölümü geride kalırken, Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya bir mücadele veriliyor.

Süha Gür   | 18.02.2020
TFF 1. Lig'de zirve rekabeti yüksek

İstanbul

Normal sezonu ilk 2'de tamamlayıp, Süper Lig'e adını direkt yazdırabilmek için 3 takımın rekabeti sürerken, play-off etabında yer almak isteyen ekiplerin yarışı da nefes kesiyor.

Sezonun sonuna yaklaşıldıkça yükselen zirve heyecanı, üst sıralardaki takımların birbirleriyle oynadıkları maçlarla daha da artıyor.

Zirve mücadelesi 3 takım arasında

TFF 1. Lig'de Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, alt grupla puan farkını açarak ilk 3 sırada yer aldı.

Normal sezonu ilk 2'de bitirecek takımların Süper Lig'e doğrudan yükseleceği ligde, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Hatayspor liderliğini sürdürüyor.

Ligin 10. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'dan devraldığı liderliği bir daha bırakmayan Hatayspor, evinde Akhisarspor'a mağlup olmasına rağmen 42 puanla zirvede bulunuyor.

Erzurumspor ve Bursaspor sıkı takipçi

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, ikinci yarıda lider Hatayspor'u takipte.

Sıralamanın sık sık değiştiği ligde, ikinci yarı itibarıyla bu iki ekip liderlik koltuğunu kovalamaya devam ediyor.

Geride kalan sezon Süper Lig'de küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor, yeniden bu organizasyona dönebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Hatayspor'un en yakın takipçileri olan iki ekip, 39'ar puanla zirve yarışını sürdürüyor.

Play-off rekabeti nefes kesiyor

Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sıralarda tamamlayacak 4 takımın yer alıp, Süper Lig'e yükselecek son ekibin belirleneceği play-off etabı için de yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Ligde Adana Demirspor, Keçiörengücü, Akhisarspor, Ekol Göz Menemenspor, Altay, Fatih Karagümrük, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor, play-off mücadelesinde sıralanıyor.

23. hafta heyecan verici

TFF 1. Lig'de 23. hafta çok önemli karşılaşmalara sahne olacak.

Haftanın en dikkati çeken müsabakası, 22 Şubat Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor arasında oynanacak.

Aynı puanla 2 ve 3. sırada bulunan bu iki takımın mücadelesi, zirve yarışını önemli oranda etkileyecek.

Bu hafta oynanacak Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü ve Akhisarspor-Fatih Karagümrük müsabakaları da play-off yolunda sıralamayı değiştirebilecek diğer karşılaşmalar. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları

Benzer haberler

TFF 1. Lig'de zirve rekabeti yüksek

TFF 1. Lig'de zirve rekabeti yüksek

Trabzonspor büyük maçlardaki başarısını sürdürmek istiyor

Trabzonspor taraftarı şampiyonluk istiyor

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
MKE Ankaragücü yükselişe geçti

MKE Ankaragücü yükselişe geçti