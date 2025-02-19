Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'nin açıklamasında, Süper Lig'in 24. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da "tehdidi" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.