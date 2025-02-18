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Milan'ı eleyen Feyenoord, son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan rakibi Milan'a karşı ilk maçı 1-0 kazanan Hollanda temsilcisi Feyenoord, karşılaşmanın rövanşında 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Fatih Erel  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Milan'ı eleyen Feyenoord, son 16 turuna yükseldi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında ilk maçı 1-0 kazanan Hollanda temsilcisi, rövanş müsabakasında Milan'a konuk oldu.

Kış transfer sezonunda Feyenoord'dan Milan'a transfer olan forvet Santiago Gimenez, maçın 1. dakikasında eski takımına gol atarak İtalya temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

Milan'da Theo Hernandez, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken Feyenoord, 73. dakikada Julian Carranza'nın golüyle eşitliği yakaladı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Milan, bu sonuçla elenirken Feyenoord, son 16 turuna kalmayı başardı.

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