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Spor, Futbol

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Galatasaray, Göztepe, Reeder Samsunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Fenerbahçe kulüplerinin, talimatlara aykırı hareketler, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, çirkin ve kötü tezahürat gibi gerekçelerle kurula sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca Kasımpaşalı yönetici Serkan Reçber, Gaziantep FK maçındaki hakaretleri ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurula tedbirli sevk edildi.

RAMS Başakşehir'den idareciler Mesut Altan, Murat Yaman, Sipay Bodrum FK Kaleci Antrenörü Behram Zülaloğlu çeşitli gerekçelerle kurula gönderildi.

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