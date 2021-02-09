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Spor, Futbol

Süper Lig'de yenilerden 25 gol

Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini, Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Göztepe'den Peter Zulj ve Kasımpaşa'dan Isaac Kiese Thelin yeni takımlarıyla üçer gole imza attı.

Ali Korkmaz   | 09.02.2021
Süper Lig'de yenilerden 25 gol

İzmir

Türkiye'de 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminde yeni takımlarına katılan oyunculardan 15'i fileleri 25 kez havalandırdı.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Süper Lig kulüplerinin kadrosuna dahil ettiği isimlerden 81'i ligde şimdiye kadar kendilerine şans buldu.

Bu oyunculardan 15'inin gol sevinci yaşadığı ligde Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini, Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Göztepe'den Peter Zulj ve Kasımpaşa'dan Isaac Kiese Thelin üçer golle en golcü isimler oldu.

Trabzonspor'da ​​​​​​​Anastasios Bakasetas ile Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in ikişer gol bulduğu yeni isimlerden Muhammed Kamara (Atakaş Hatayspor), Aatif Chahechouhe (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük), Anton Maglica, Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor), Aliou Badji (MKE Ankaragücü), Stephen Mallan (Yeni Malatyaspor), Mikkel Diskerud ve Veton Tusha (Yukatel Denizlispor) da birer kez gol sevinci yaşadı.

Yeniler en fazla golü Galatasaray'da buldu

Galatasaray'ın yeni oyuncuları 5 gol üretirken, Fatih Karagümrük'te bu sayı 4 oldu. Göztepe ve Kasımpaşa'nın kadrosuna yeni dahil ettiği isimler 3'er, Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor'da 2'şer, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Yani Malatyaspor'da da birer gol buldu.

Yenilerin performansı

Ligde yeni takımlarında gol atan oyuncuların performansları şöyle:


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