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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süha Gür  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

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