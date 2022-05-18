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Spor, Futbol

Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 18.05.2022
Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Mayıs Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

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