Euro
9.36
Dolar
7.64
BIST 100
1,384.43
Altın
1,876.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Süha Gür   | 21.12.2020
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildi.

Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.

Sonuçlar 

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1

Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Puan durumu

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR138232281426
2.GALATASARAY A.Ş.127232091123
3.FENERBAHÇE A.Ş.137242319423
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.127142519622
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.125612015521
6.ATAKAŞ HATAYSPOR126331415-121
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.135532216620
8.YENİ MALATYASPOR125431613319
9.GÖZTEPE A.Ş.134631914518
10.KASIMPAŞA A.Ş.135351617-118
11.TRABZONSPOR A.Ş.134541517-217
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR134541416-217
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR124351512315
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK124351818015
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.124351720-315
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR123541012-214
17.GENÇLERBİRLİĞİ123361018-812
18.HES KABLO KAYSERİSPOR12246614-810
19.MKE ANKARAGÜCÜ122371420-69
20.YUKATEL DENİZLİSPOR122371121-109
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR132381125-149


14. haftanın programı

Ligin 14. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türü saptandı
Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden Avrupa ülkelerine 'kara sınırlarınızı açık tutun' çağrısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
AB Komisyonu Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi
DSÖ: Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair kanıt yok

Benzer haberler

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm

Sivasspor 3 puana ikinci yarıda uzandı

Türkiye Futbol Federasyonu: Kovid-19 nedeniyle sahaya çıkmayan takımlar hükmen mağlup sayılacak

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde daha golcü

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde daha golcü
Kara kartal 3 puana ikinci yarıda uçtu

Kara kartal 3 puana ikinci yarıda uçtu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi