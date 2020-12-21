İngiltere Premier Lig'de 7 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 7 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Istanbul
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 14-20 Aralık'ta uygulanan bin 569 test sonucunda 7 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.