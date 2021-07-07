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Spor, Futbol

Süper Lig'de fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak.

Hilmi Sever   | 07.07.2021
Süper Lig'de fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

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