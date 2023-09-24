Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Sivas
Ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 4 maçta galibiyet alamadı.
Ligin 3. haftasında iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, 4. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan, 5. haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak 3 puan hasretini sonlandıramadı.
Sivasspor ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, 6 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, lig maçlarında 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.
Sivas ekibi, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.