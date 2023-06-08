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Spor, Futbol

Pendikspor Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

Ali Korkmaz  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Pendikspor Süper Lig'e yükseldi Fotoğraf: Ömer Evren Atalay - AA

Manisa

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşılaştı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında hızlı gelişen Bodrumspor atağında Kenan Özer'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Kenan Özer'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın kaleci Burak Öğür'ü de geçtikten sonra kaleye gönderdiği top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe de çarpan top üstten dışarı gitti.

27. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içindeki Ahmed Ildız'ın yaptığı ortada Ali Aytemur'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen, Ali Aytemur'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı 29. dakikada kullanan Regattin şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

38. dakikada Bodrumspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Kenan Özer'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Hasan Hatipoğlu ters vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Pendikspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Pendikspor kalesinin arkasındaki Bodrumspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden biri Pendiksporlu futbolcunun tedavisi için sahaya giren bir görevliye isabet etti. Bodrumspor'un attığı golün ardından yine yabancı maddeler atıldı, bunun üzerine hakem Abdulkadir Bitigen anons yaptırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yanı

Karşılaşmanın 60. dakikasında Celal Dumanlı'nın göğsüyle indirdiği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Musah Mohammed'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62. dakikada korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor Süper Lig'e çıktı.

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