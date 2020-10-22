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Spor, Futbol

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 6. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ercan Çakar   | 22.10.2020
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa ile Göztepe, yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligin 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı, konuk takımda çok sayıda futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'de 6. hafta, Fenerbahçe-Trabzonspor maçına da sahne olacak. Ülker Stadı'nda 25 Ekim Pazar günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

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