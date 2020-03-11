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Spor, Futbol

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Erkan Tiryaki   | 11.03.2020
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

13 Mart Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya


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