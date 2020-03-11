Euro
6.97
Dolar
6.17
BIST 100
102,175.60
Altın
1,660.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Koronavirüs

Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 ay ertelendi.

Fatih Çakmak   | 11.03.2020
Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

Ankara

Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 ay ertelendi.

Uluslararası Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

CHP Parti Meclisi kurultay için 'koronavirüs önlemlerini' görüşecek

CHP Parti Meclisi kurultay için 'koronavirüs önlemlerini' görüşecek

TBMM Başkanı Şentop: Koronavirüs konusunda herkes üzerine düşeni yerine getirirse süreci kolay atlatırız

Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi

Olympiakos koronavirüs testini geçti

Olympiakos koronavirüs testini geçti
Dünyanın en büyük uydu fuarında 'Kovid-19' gölgesi

Dünyanın en büyük uydu fuarında 'Kovid-19' gölgesi
Piyasalar ECB'yi radarına aldı

Piyasalar ECB'yi radarına aldı