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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de transfer dönemi hesapları açıklandı

Sarı-lacivertli kulüp, transfer döneminin 23,1 milyon avro gelir ve 14,6 milyon avro giderle tamamlanıp, 8,5 milyon avro kar elde edildiğini duyurdu.

Emrah Oktay   | 06.10.2020
Fenerbahçe'de transfer dönemi hesapları açıklandı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, geride kalan transfer döneminde 8,5 milyon avro kar elde edildiğini ve futbol takımının 2020-2021 sezonu bütçesinin 56 milyon avro olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün transfer sezonunun kapanmasının ardından Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer aldı.

Açıklamaya göre, tamamlanan yeni sezon yapılanması kapsamında 18 yeni futbolcu takıma katılırken, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Yapılanma neticesinde, 23,1 milyon avro transfer geliri (bonservis) elde edildi. Yapılan transferlere ise 14,6 milyon avro harcandı. Sarı-lacivertli kulüp, toplamda 8,5 milyon avro transfer karı elde etti.

Toplam bütçe 56 milyon avro

Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu bütçesi vergiler dahil 56 milyon avro.

Futbol A takımının 2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon avro oldu. Teknik kadro dahil tüm futbol takımı personelinin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçe ise 56 milyon avro şeklinde gerçekleşti.

2020-2021 sezonuna ait tüm transferler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye tanınan takım harcama limiti dahilinde incelendi ve onaylandı.

Fenerbahçe'de geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderleri ile tüm teknik kadronun, kulüp personelinin ve vergilerilerin de içinde olduğu personel bütçeleri (Milyon avro cinsinden) şöyle:

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Personel bütçesi (vergi dahil)93,381,263,856
Oyuncu Garanti Ücret ve Fesih (Vergi hariç) 64,252,1 40,635,9

Not: Personel bütçesi, teknik kadro, Futbol AŞ, Fenerium çalışanları dahildir.

Not 2: 2020-2021 sezonunda gelir vergisi oranı yüzde 20 baz alınmıştır.


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