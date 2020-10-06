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Lille'de takım kaptanı Fonte'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 06.10.2020
Lille'de takım kaptanı Fonte'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.

Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.


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