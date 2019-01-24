Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

anasayfa > spor, futbol 24.01.2019 Emrah Oktay Istanbul

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL

Ligde haftanın açılış maçında Beşiktaş, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak 3 müsabakayla tamamlanacak.

Süper Lig'de 19. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

26 Ocak Cumartesi:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Muhabir: Emrah Oktay

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