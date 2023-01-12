Süper Lig'de 19. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: Ali Palabıyık
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad FilizAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.