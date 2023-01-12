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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Kuntz, ameliyat edildi

A Milli Futbol Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi.

Süha Gür   | 12.01.2023
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Kuntz, ameliyat edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan "Geçmiş Olsun Stefan Kuntz" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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